تغيرات في مقترح حظر النقاب في المؤسسات التعليمية
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مقال : شاستي ويستانغ ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
قدمت وزيرة المالية سيف يانسن مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي يان سانر في مؤتمر صحفي مقترح بحظر النقاب في المؤسسات التعليمية .
- المهم بالنسبة لنا هو رياض الأطفال و المدارس و المؤسسات التعليمية التي ستجمع التلاميذ، الطلبة و المعلمين . هذه فضاءات مهمة للتعليم و التنمية البشرية . لذلك نعتبر التواصل الجيد بين المعلمين و الطلاب و الموظفين أمرا مهما لبيئة تعليمية جيدة . هذه خلفية مشروع قانون حظر النقاب في رياض الأطفال و المؤسسات التعليمية .
و تم تغيير المقترح الأصلي ليشمل الحظر ساعات التدريس فقط، و يمكن ارتدائه في أوقات الراحة عند انتهاء التدريس . و كان المقترح الأصلي يمنع النقاب في المؤسسة التعليمية بأكملها .
لكن المقترح يستثني رياض الأطفال حيث يجب على الموظفين التخلي عن النقاب طوال أوقات العمل .
و سيتم تطبيق المقترح على المؤسسات الخاصة و العامة و كافة المؤسسات و الأنشطة التعليمية بأنواعها .
- يجب على التلاميذ و الطلاب و المعلمين رؤية بعضهم بعضا .
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