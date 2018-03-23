تغيرات في مقترح حظر النقاب في المؤسسات التعليمية

المنع سيشمل ارتداء النقاب في الصف عند التدريس

مقال : شاستي ويستانغ ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

قدمت وزيرة المالية سيف يانسن مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي يان سانر في مؤتمر صحفي مقترح بحظر النقاب في المؤسسات التعليمية .

- المهم بالنسبة لنا هو رياض الأطفال و المدارس و المؤسسات التعليمية التي ستجمع التلاميذ، الطلبة و المعلمين . هذه فضاءات مهمة للتعليم و التنمية البشرية . لذلك نعتبر التواصل الجيد بين المعلمين و الطلاب و الموظفين أمرا مهما لبيئة تعليمية جيدة . هذه خلفية مشروع قانون حظر النقاب في رياض الأطفال و المؤسسات التعليمية .

و تم تغيير المقترح الأصلي ليشمل الحظر ساعات التدريس فقط، و يمكن ارتدائه في أوقات الراحة عند انتهاء التدريس . و كان المقترح الأصلي يمنع النقاب في المؤسسة التعليمية بأكملها .

لكن المقترح يستثني رياض الأطفال حيث يجب على الموظفين التخلي عن النقاب طوال أوقات العمل .

و سيتم تطبيق المقترح على المؤسسات الخاصة و العامة و كافة المؤسسات و الأنشطة التعليمية بأنواعها .

- يجب على التلاميذ و الطلاب و المعلمين رؤية بعضهم بعضا .

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