تقرير الطب النفسي : معدلات الانتحار عالية
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خلال السبع سنوات الماضية أقدم 1910 مرضى بالانتحار أثناء تلقي العلاج النفسي .
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و أكد التقرير أن المعدلات أعلى بكثير من المتوقع و أن النتيجة كانت مفاجأة للباحثين .
و صرح فريدريك والبي، من المركز القومي لأبحاث الانتحار و الوقاية قائلا :
- المعدلات مثيرة للدهشة و أعلى بكثير من المتوقع .
و كان عدد كبير من المنتحرين قد أقدموا على الانتحار أثناء معالجتهم في المستشفى أو بعد السماح لهم بالعودة إلى المنزل بعد العلاج .
- الوضع خطير، و من غير المعقول أن لا تكون السلطات الصحية مطلعة على الوضع و الأرقام . يجب أخذ المشكلة على محمل الجد . من الواضح أن هناك فشلا كبيرا في المنظومة .
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