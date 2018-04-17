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(NTB scanpix)

تقرير الطب النفسي : معدلات الانتحار عالية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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خلال السبع سنوات الماضية أقدم 1910 مرضى بالانتحار أثناء تلقي العلاج النفسي .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية     ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و أكد التقرير أن المعدلات أعلى بكثير من المتوقع و أن النتيجة كانت مفاجأة للباحثين .

و صرح فريدريك والبي، من المركز القومي لأبحاث الانتحار و الوقاية  قائلا :

- المعدلات مثيرة للدهشة و أعلى بكثير من المتوقع .

و كان عدد كبير من المنتحرين قد أقدموا على الانتحار أثناء معالجتهم في المستشفى أو بعد السماح لهم بالعودة إلى المنزل بعد العلاج .

- الوضع خطير، و من غير المعقول أن لا تكون السلطات الصحية مطلعة على الوضع و الأرقام . يجب أخذ المشكلة على محمل الجد . من الواضح أن هناك فشلا كبيرا في المنظومة .

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