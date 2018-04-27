هذه أفضل الوظائف من ناحية الأجور في النرويج

وفقا لآخر الإحصائيات

مقال : تروند لوبيرود ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

وفقا لمكتب الإحصاء النرويجي يتصدر أجر المدير التنفيذي لشركات النفط و الغاز قائمة الأجور النرويجية بأجر يقدر ب 93420 كرونة . يأتي في المركز الثاني الطيار بأجر قدره 83.830 كرونة نرويجية . لكن رغم الأجر المرتفع يتطلب عمل الطيار ساعات عديدة من العمل قد تصل إلى 60 ساعة في الأسبوع . أما في المركز الثالث فيأتي الأطباء بأجر قدره 81.820 كرونة، ثم المديرين في مجال الطيران بأجر قدره 80.800 كرونة . أما المهندسون المدنيون فيبلغ أجرهم 76330 كرونة في الشهر .

و يبلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص 44.810 كرونة نرويجية و 48.040 في إدارات الدولة بينما يبلغ 40.420 في الإدارات البلدية .

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