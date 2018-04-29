حزب التقدم يستوحي أفكاره من تدابير الهجرة الدانماركية

و هي تدابير أكثر صرامة من التدابير النرويجية

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أكد المتحدث عن شؤون الهجرة في حزب التقدم يون هيلغهايم أن حزب التقدم سيستنبط الكثير من سياسة الهجرة الدانماركية :

- من المؤكد أننا سنقوم باقتراح عدة تدابير تشبه التدابير الدانماركية .

و من بين هذه التدابير اختبار لغة للأطفال البالغين من العمر 4 سنوات، عدم تقديم سكنى في المناطق المهمشة مسبقا، و تخفيض قيمة منح البطالة للذين لم يتعلموا النرويجية في غضون خمس سنوات .

و يؤكد هيلغهايم أن حزبه يريد أيضا تقليل عدداللاجئين الجدد إلى الصفر من أجل استثمار الأموال المخصصة لهم في التنمية المحلية .

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