الشرطة الاقتصادية تعلق قضية فساد ضد شركات تنقيب

و ذلك بعد ثلاث سنوات من التحقيقات

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

قررت الشرطة الاقتصادية النرويجية بعد ثلاث سنوات من التحقيقات تعليق فضية الفساد ضد شركات تنقيب النفط Drilling ASA و Sevan Marine ASA.

و بدأت التحقيقات بخصوص هذه الشركات و بعض مدراء شركة Sevan Marine سنة 2015 و ذلك بسبب شبهة فساد في البرازيل .

و قامت الشرطة الاقتصادية يوم الجمعة الماضي بالاعلان عن سحبها لتهم الفساد ضد هذه الشركات .

وصرحت المدعية العامة مارياني ديوبيسلاند قائلة :

- بعد إجراء تقييم شامل لمواد التحقيق استنتجنا أنه لا يوجد أساس لاتخاذ أي إجراءات . سنقوم بتعليق القضية .

و ارتبط التحقيق بالاشتباه في قضية رشوة تتعلق بالاتفاقيات بين الشركات النرويجية و شركة النفط البرازيلية بتروبراس .

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