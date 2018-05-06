الشرطة الاقتصادية تعلق قضية فساد ضد شركات تنقيب
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
قررت الشرطة الاقتصادية النرويجية بعد ثلاث سنوات من التحقيقات تعليق فضية الفساد ضد شركات تنقيب النفط Drilling ASA و Sevan Marine ASA.
و بدأت التحقيقات بخصوص هذه الشركات و بعض مدراء شركة Sevan Marine سنة 2015 و ذلك بسبب شبهة فساد في البرازيل .
و قامت الشرطة الاقتصادية يوم الجمعة الماضي بالاعلان عن سحبها لتهم الفساد ضد هذه الشركات .
وصرحت المدعية العامة مارياني ديوبيسلاند قائلة :
- بعد إجراء تقييم شامل لمواد التحقيق استنتجنا أنه لا يوجد أساس لاتخاذ أي إجراءات . سنقوم بتعليق القضية .
و ارتبط التحقيق بالاشتباه في قضية رشوة تتعلق بالاتفاقيات بين الشركات النرويجية و شركة النفط البرازيلية بتروبراس .
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