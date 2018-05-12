شبكات التهريب تستعمل صفحات فايسبوكية للتعامل مع الحرفاء

يصل أعضاء إحدى الصفحات إلى 4500 عضو .

مقال : وكالة الأنباء النروجية .

ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و تستعمل هذه الصفحات للتعامل مع الأشخاص الذين يرغبون بشراء بعض البضائع المهربة كالسجائر، الخمور و البيرة .

و تستعمل الصفحة ثماني لغات مختلفة لإعلام الزبائن عن مختلف السلع المهربة .

و أكدت الشرطة تفشي هذا النوع من الإجرام و أنها تقوم بتعقب أصحاب هذه الصفحات .

و تذكر الشرطة أن شراء هذه السلع المهربة و إن كانت من خلال هذه الصفحات يعتبر جريمة جنائية .

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