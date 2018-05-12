شبكات التهريب تستعمل صفحات فايسبوكية للتعامل مع الحرفاء
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يصل أعضاء إحدى الصفحات إلى 4500 عضو .
مقال : وكالة الأنباء النروجية .
ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و تستعمل هذه الصفحات للتعامل مع الأشخاص الذين يرغبون بشراء بعض البضائع المهربة كالسجائر، الخمور و البيرة .
و تستعمل الصفحة ثماني لغات مختلفة لإعلام الزبائن عن مختلف السلع المهربة .
و أكدت الشرطة تفشي هذا النوع من الإجرام و أنها تقوم بتعقب أصحاب هذه الصفحات .
و تذكر الشرطة أن شراء هذه السلع المهربة و إن كانت من خلال هذه الصفحات يعتبر جريمة جنائية .
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