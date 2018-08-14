السفارة الإسرائيلية تقدم شكاية بسبب كاريكاتير في داجبلادت

قامت جريدة داغبلادت بنشر كاريكاتير عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

قامت السفارة الإسرائيلية بتقديم شكوى إلى اللجنة الأكاديمية للصحافة و ذلك بسبب كاريكاتير رسمه الفنان فين غراف و الذي عمل مع الصحيفة لمدة 30 سنة يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و هو يقوم بلكم رجل من الأقلية الدروز.

اعتبرت السفارة الإسرائيلية الأمر مسيئا و مهينا للشعب اليهودي و أرسلت شكواها إلى اللجنة الأكاديمية للصحافة.

و جاء الكاريكاتير بعد أن أن قامت إسرائيل باقتراح مشروع قانون مثير للجدل و الذي سيحول حسب الأقليات عدة مواطنين إلى مواطنين درجة ثانية.

و ليست هذه المرة الأولى التي قدمت فيها السفارة الإسرائيلية شكاية بسبب رسومات الفنان غراف. إذ حدث نفس الشيء سنة 2006.

لكن اللجنة في قرارها أعلنت أنها لا ترى أي إهانة أو كسر لقواعد الصحافة المحترفة في الكاريكاتير.

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