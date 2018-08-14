الأسهم في بورصة أوسلو لا تحقق العوائد المتوقعة

على عكس عدة بورصات أوروبية انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0,21 يوم الخميس الماضي

مقال: شاتيل ميلاند ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تبين الدراسات عن الشركات في بورصة أوسلو منذ 1985 أن أقل من نصف هذه الشركات حققت عوائد أفضل من البنك.

بينت الدراسة أن ثلاثة من أصل سبعة أسهم فقط عوائدها أفضل من عوائد مدخرات البنك.

و تبين هذه الدراسات أن العديد من الشركات المسجلة في البوصة النرويجية تعاني من خسائر كبيرة على المدى البعيد.



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