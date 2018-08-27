الوزيرة سورايدي: تقرير شينجانغ يثير العديد من المخاوف
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أكدت وزيرة الخارجية النرويجية إينا سورايدي أن وضع الأقليات المسلمة في الصين تثير القلق
مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أعربت وزيرة الخارجية النرويجية عن قلقها بخصوص وضع الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني و ذلك بعد أكدت تقارير هيومان رايتس ووتش أن عشرات الآلاف من المسلمين الأويغور الصينيين تمت محاصرتهم و احتجازهم في مخيمات.
و أكد حزب الخضر على أهمية الاهتمام بالقضية من قبل الحكومة النرويجية التي يجب أن تظهر شجاعة أكبرو التطرق في الموضوع:
-ما نحتاجه هو أن تقوم الحكومة بطلب السماح بإمكانية قدوم مراقبين دوليين إلى الصين.
كما أكدت أطراف في لجنة مشاورات الأمم المتحدة أن الصين حولت المقاطعة إلى ما يشبه"المعتقل الضخم"، و عبرت عن قلقها الشديد إزاء الوضع.
لكن الصين تنفي كل هذه الاتهامات.
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