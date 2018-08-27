الوزيرة سورايدي: تقرير شينجانغ يثير العديد من المخاوف

أكدت وزيرة الخارجية النرويجية إينا سورايدي أن وضع الأقليات المسلمة في الصين تثير القلق

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أعربت وزيرة الخارجية النرويجية عن قلقها بخصوص وضع الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني و ذلك بعد أكدت تقارير هيومان رايتس ووتش أن عشرات الآلاف من المسلمين الأويغور الصينيين تمت محاصرتهم و احتجازهم في مخيمات.

و أكد حزب الخضر على أهمية الاهتمام بالقضية من قبل الحكومة النرويجية التي يجب أن تظهر شجاعة أكبرو التطرق في الموضوع:

-ما نحتاجه هو أن تقوم الحكومة بطلب السماح بإمكانية قدوم مراقبين دوليين إلى الصين.

كما أكدت أطراف في لجنة مشاورات الأمم المتحدة أن الصين حولت المقاطعة إلى ما يشبه"المعتقل الضخم"، و عبرت عن قلقها الشديد إزاء الوضع.

لكن الصين تنفي كل هذه الاتهامات.



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