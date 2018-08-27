Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

الوزيرة سورايدي: تقرير شينجانغ يثير العديد من المخاوف

(NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

أكدت وزيرة الخارجية النرويجية إينا سورايدي أن وضع الأقليات المسلمة في الصين تثير القلق

مقال: وكالة الأنباء النرويجية     ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أعربت وزيرة الخارجية النرويجية عن قلقها بخصوص وضع الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني و ذلك بعد أكدت تقارير هيومان رايتس ووتش أن عشرات الآلاف من المسلمين الأويغور الصينيين تمت محاصرتهم و احتجازهم في مخيمات.
و أكد حزب الخضر على أهمية الاهتمام بالقضية من قبل الحكومة النرويجية التي يجب أن تظهر شجاعة أكبرو التطرق في الموضوع:
-ما نحتاجه هو أن تقوم الحكومة بطلب السماح بإمكانية قدوم مراقبين دوليين إلى الصين.
كما أكدت أطراف في لجنة مشاورات الأمم المتحدة أن الصين حولت المقاطعة إلى ما يشبه"المعتقل الضخم"، و عبرت عن قلقها الشديد إزاء الوضع.
لكن الصين تنفي كل هذه الاتهامات.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere