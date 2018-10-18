إيرنا سولبرغ: على النرويجيين إنجاب المزيد من الأطفال

ستقوم الحكومة بالتخطيط لتدابير جديدة لتحفيز النرويجيين على رفع معدل الإنجاب.

مقال: وكالة الأنباءالنرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

صرحت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ أن الحكومة ستقوم بدراسة طرق مختلفة لتحفيز النرويجيين على إنجاب المزيد من الأطفال.

إذ أكدت سولبرغ أن العدد المرتفع لكبار السن حاليا يتطلب أيضا معدل خصوبة أعلى في المستقبل و ذلك للحفاظ على التوازن الديمغرافي.

و صرحت سولبرغ أن معدل الخصوبة المنخفض بين السكان سيؤدي إلى تفاقم المشكلة

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