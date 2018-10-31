سيكون الحصول على قرض مكلفا أكثر العام القادم

بسبب ميزانية الدولة لسنة 2019



مقال: ماغنوس بلايكر

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أكدت وزيرة المالية سيف يانسن أن ميزانية العام القادم ستؤدي إلى قروض مكلفة أكثر و ذلك بسبب التغيرات في هوامش الضريبة العامة على الدخل الفردي، إذ ستنخفض الضريبة العامة على الأفراد من 23 إلى 22 في المائة، أما ضريبة الفئة الضريبية فسترتفع من 0,5 إلى 0.9 بالمائة. و سيكون لهذه التغييرات تأثير على القروض.

فالتخفيض في الخصم الضريبي يعني أن الأشخاص الذين لديهم قروض يضطرون لدفع المزيد من الضرائب.

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