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سيكون الحصول على قرض مكلفا أكثر العام القادم

(NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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بسبب ميزانية الدولة لسنة 2019


مقال: ماغنوس بلايكر

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أكدت وزيرة المالية سيف يانسن أن ميزانية العام القادم ستؤدي إلى قروض مكلفة أكثر و ذلك بسبب التغيرات في هوامش الضريبة العامة على الدخل الفردي، إذ ستنخفض الضريبة العامة على الأفراد من 23 إلى 22 في المائة، أما ضريبة الفئة الضريبية  فسترتفع من 0,5 إلى 0.9 بالمائة. و سيكون لهذه التغييرات تأثير على القروض.

فالتخفيض في الخصم الضريبي يعني أن الأشخاص الذين لديهم قروض يضطرون لدفع المزيد من الضرائب.

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