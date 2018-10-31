مزيار كشفاري يعتذر عن فواتير السفر الغير موثقة

قام ممثل حزب التقدم بطلب دعم السفر في فترات تم الإثبات فيها أنه كان متواجدا في أوسلو و ليس مسافرا



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



قامت جريدة أفتينبوستين بالكشف عن فواتير سفر غير موثقة لكشفاري بقيمة 290000 كرونة. إذ أثبتت الصحيفة أن النائب طلب دعم سفر قدره 36000 كرونة بينما كان في مسقط رأسه بأوسلو.

كما قام كشفاري بطلب دعم الوجبات و التنقل لرحلات إلى غريمستاد، ليليساند، ماندال، كرستيانسند و فانسي دون تقديم أية فواتير تثبت المبالغ.

كما ادعى كشفاري أنه سافر إلى جنوب النرويج في يوم محدد، لكن الصحيفة أثبتت وجوده في أوسلو في اجتماع حزبي بعد العثورعلى صورة له على الفايسبوك تبين وجوده في الاجتماع.

و قام محامي النائب آرفي لونوم بنقل اعتذار موكله مصرحا:

-لقد تم تقديم مطالب دعم سفر خاطئة إلى البرلمان و تلقى أموالا لم تكن من حقه. لم يقم موكلي بالدفاع عن هذا أو شرحه بل يقدم اعتذاره دون تحفظ. فهو يدرك أن ما قام به أمر غير مقبول. كما أنه يعتذر لزملائه في الحزب و البرلمان، للناخبين و دافعي الضرائب.

و قام كشفاري بأخذ عطلة مرضية منذ أن تم كشف هذا الملف.

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