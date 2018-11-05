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إيرنا سولبرغ  تتمنى الشفاء العاجل للأميرة ماتي ماريت

Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و التي تعاني من تليف رئوي مزمن

مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تم تشخيص الأميرة ماتي ماريت زوجة ولي عهد النرويج بتليف رئوي نادر و مزمن و لذلك قامت الأميرة بزيارة المستشفى عدة مرات مؤخرا.
و قامت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ بتصريح تعبر فيه عن تمنياتها لها بالشفاء العاجل.
-من المهم أن تحصل الأميرة على متابعة و رعاية جيدة.
-أرسل كل تمنياتي بالشفاء للأميرة.

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