إيرنا سولبرغ تتمنى الشفاء العاجل للأميرة ماتي ماريت
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و التي تعاني من تليف رئوي مزمن
مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
تم تشخيص الأميرة ماتي ماريت زوجة ولي عهد النرويج بتليف رئوي نادر و مزمن و لذلك قامت الأميرة بزيارة المستشفى عدة مرات مؤخرا.
و قامت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ بتصريح تعبر فيه عن تمنياتها لها بالشفاء العاجل.
-من المهم أن تحصل الأميرة على متابعة و رعاية جيدة.
-أرسل كل تمنياتي بالشفاء للأميرة.
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