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مقترح بفتح محطات إضافية للرسوم المرورية لسنة 2019

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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سيتعين حتى على السيارات الكهربائية دفع رسوم مرورية للخروج من أوسلو.

مقال: شاتيل ميلاند
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
ابتداءا من الأول من مارس سيتم افتتاح 84 محطة جديدة للرسوم المرورية و الهدف من ذلك تقليل الازدحام المروري و تقليل حركة المرور داخل أوسلو. و سيتم تقسيم المحطات على ثلاثة حلقات حول المدينة.
و يرحب حزب الخضر في بلدية أوسلو بالقرار الجديد. إذ عبرت ماري بيرغ من الحزب عن سعادتها بهذه التدابير:
-السياسة الخضراء ناجحة.المحطات و الرسوم الجديدة للعام القادم ستؤدي إلى 11 بالمائة أقل حركة مرورية وفقا للباحثين. و هذا يعني خفض الانبعاثات و الاحتباس الحراري و الحصول على هواء أنظف.
و سيتكلف المرور من كل الحلقات لسيارة ديزل من 51 إلى 58 كرونة في اتجاه واحد، بينما ستتكلف 87 كرونة ذهابا و إيابا بين أوسلو و أكيرشهوس في وقت الذروة. أما بالنسبة لسيارات البنزين فستتكلف  78 كرونة و 30 كرونة للسيارات الكهربائية.
و سيمنح الذين يقنون اشتراكا لهذه المحطات تخفيضا من 10 إلى 20 بالمائة.

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