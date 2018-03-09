الاحتيال في التأمين بلغ أكثر من 400 مليون كرونة العام الماضي .

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بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم كشفه 428 مليون كرونة وفقا لتقرير الاحتيال التي قامت به فينانس نروجي .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و يعتبر هذا المبلغ الأكبر من أي وقت مضى .

إذ بلغ الاحتيال سنة 2016 مبلغ 353 مليون كرونة .

و صرحت مديرة الاتصالات بفينانس نروجي ستيني نيفيردال قائلة :

- أولك الذين يقومون بعمليات الغش، يغشون المجتمع .

و تعتبر أكبر مبالغ الإحتيال هي مبالغ قضايا التأمين ضد العجز . اما بالنسبة للعدد الأكبر من قضايا الاحتيال فكانت متعلقة بالتأمين على الإصابة، السفر أو السيارة .

و يتم تطبيق القانون على حالات الاحتيال و ذلك بموجب قانون عقود التأمين .

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