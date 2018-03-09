Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Foto: Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

الاحتيال في التأمين بلغ أكثر من 400 مليون كرونة العام الماضي .

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم كشفه 428 مليون كرونة وفقا لتقرير الاحتيال التي قامت به فينانس نروجي .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية           ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و يعتبر هذا المبلغ الأكبر من أي وقت مضى .

إذ بلغ الاحتيال سنة 2016 مبلغ 353  مليون كرونة .

و صرحت مديرة الاتصالات بفينانس نروجي ستيني نيفيردال قائلة :

- أولك الذين يقومون بعمليات الغش، يغشون المجتمع .

و تعتبر أكبر مبالغ الإحتيال هي مبالغ قضايا التأمين ضد العجز . اما بالنسبة للعدد الأكبر من قضايا الاحتيال فكانت متعلقة بالتأمين على الإصابة، السفر أو السيارة .

و يتم تطبيق القانون على حالات الاحتيال و ذلك بموجب قانون عقود التأمين .

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere