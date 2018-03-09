الاحتيال في التأمين بلغ أكثر من 400 مليون كرونة العام الماضي .
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Interiørnyheter 2018
بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم كشفه 428 مليون كرونة وفقا لتقرير الاحتيال التي قامت به فينانس نروجي .
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و يعتبر هذا المبلغ الأكبر من أي وقت مضى .
إذ بلغ الاحتيال سنة 2016 مبلغ 353 مليون كرونة .
و صرحت مديرة الاتصالات بفينانس نروجي ستيني نيفيردال قائلة :
- أولك الذين يقومون بعمليات الغش، يغشون المجتمع .
و تعتبر أكبر مبالغ الإحتيال هي مبالغ قضايا التأمين ضد العجز . اما بالنسبة للعدد الأكبر من قضايا الاحتيال فكانت متعلقة بالتأمين على الإصابة، السفر أو السيارة .
و يتم تطبيق القانون على حالات الاحتيال و ذلك بموجب قانون عقود التأمين .
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