Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

الحكومة تريد رفع الميزانية المخصصة للنقل العمومي ب45 بالمائة

(NTB scanpix)
Sist oppdatert:

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

ويشمل ذلك الدراجات، الطرقات و النقل العمومي

مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
قدمت الحكومة مقترحا برفع الميزانية المخصصة لقطاع النقل العام بنسبة 45 بالمائة. إذ سيتم تقديم ميزانية الدولة في الثامن من أكتوبر.
و  يعني هذا أن مقدار الميزانية سيكون 3.7 مليار كرونة نرويجية سنة 2019. و سيتم توزيع هذه الأموال على تسع مدن لتغطية اتفاقيات البيئة الحضرية. و سيتم تطوير مسارات المترجلين و الدراجات على طول الطرق السريعة في أوسلو و آكيرشهوس، بيرغن، تروندهايم و نورديارن.
و سيتم أيضا تخصيص جزء من الميزانية لبناء مترو فورنابو.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere