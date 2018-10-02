الحكومة تريد رفع الميزانية المخصصة للنقل العمومي ب45 بالمائة
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ويشمل ذلك الدراجات، الطرقات و النقل العمومي
مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
قدمت الحكومة مقترحا برفع الميزانية المخصصة لقطاع النقل العام بنسبة 45 بالمائة. إذ سيتم تقديم ميزانية الدولة في الثامن من أكتوبر.
و يعني هذا أن مقدار الميزانية سيكون 3.7 مليار كرونة نرويجية سنة 2019. و سيتم توزيع هذه الأموال على تسع مدن لتغطية اتفاقيات البيئة الحضرية. و سيتم تطوير مسارات المترجلين و الدراجات على طول الطرق السريعة في أوسلو و آكيرشهوس، بيرغن، تروندهايم و نورديارن.
و سيتم أيضا تخصيص جزء من الميزانية لبناء مترو فورنابو.
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