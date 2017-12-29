انتشار الأنفلونزا الموسمية في جميع أنحاء البلاد
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قد تصل إلى ذروتها في شهر يناير
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
بدأت الأنفلونزا الموسمية بالتفشي في جميع أنحاء البلاد . و يتوقع معهد الصحة العامة أن يكون تأثير اللقاح من منخفض إلى معتدل هذا العام . و أكد المعهد أن الأنفلونزا قد ازدادت هذا العام بشكل ملحوظ و خاصة إنفلونزا أ من نوع H3N2 بالإضافة إلى إنفلونزا ب .
و من المتوقع أن يتواصل انتشارالأنفلونزا حتى يصل إلى ذروته في شهر يناير القادم .
و صرحت كبيرة المستشارين رانغهيلد تونيسين قائلة :
- فيروس أنفلونزا ب الموجود حاليا ليس نفسه الموجود في اللقاحات، لذلك نتوقع تأثيرا محدودا للقاحات هذا العام .
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