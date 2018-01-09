وزير العدل يعد بترحيل كريكر من النرويج

أكد وزير العدل بير ويلي أموندسن أنه سيهتم بموضوع كريكر إذا تمت إدانته .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

- إذا أدين في إيطاليا فسيبقى في إيطاليا .

وجهت السلطات الإيطالية تهمة الإرهاب إلى المُلا كريكر و خمسة أشخاص آخرين . و يعتقد أنهم ينتمون إلى شبكة إرهابية .

نفى كريكر الاتهامات الموجه إليه و رفض حضور المحاكمة، لكنه رغم ذلك قد تتم إدانته قريبا .

و حاولت الحكومات النرويجية المتعاقبة على مدى سنوات ترحيل الإسلاميين المتشددين من النرويج دون جدوى . كما بذلت الحكومة الحالية جهودا لتحقيق هذا الهدف بعد أن قامت بإجراء لقاء سري مع السلطات الإيطالية حول الموضوع سنة 2015.

و وعد وزير العدل الحالي أموندسن بترحيل كريكر في حال إدانته . و لم تنجح محاولات النرويج السابقة بترحيل الزعيم الإسلامي المتشدد، الكردي، إلى العراق لعدم وجود ضمانات تحميه من عقوبة الإعدام هناك .

- هناك دول أخرى قررت محاكمته، و سننتظر الآن صدور الحكم في إيطاليا . إدانته هناك ستحل المشكلة .

- كريكر جاء إلى النرويج سنة 1991 ضمن لاجئي الأمم المتحدة، و لأننا ملتزمون بالتزاماتنا الدولية لم نقم بترحيله سابقا .

- و إذا تغيرت الظروف و أصبح من الممكن ترحيله إلى العراق فسنقوم بذلك . إننا نتابع الوضع في العراق و مازلنا نعمل على هذا الخيار .

- كريكر يجسم النقائص الموجودة في منظومة الهجرة النرويجية .

و يعتبر كريكر شخصية معروفة و مثيرة للجدل في النرويج بسبب تزعمه حركة أنصار الإسلام المسلحة في شمال العراق بينما كان لاجئا في النرويج و بسبب التصريحات التي هدد فيها شخصيات سياسية نرويجية .

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