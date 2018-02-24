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Foto: Ozan Kose (AFP)

ارتفاع عدد طالبي اللجوء القادمين من تركيا

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و قدرت نسبة الارتفاع سنة 2017 ب 84 بالمائة

مقال : وكالة الأنباء النرويجية      ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

ووفقا لجريدة النضال الطبقي ينتمي أغلب هؤلاء اللاجئين إلى حركة غولن الإسلامية .

و صرح أحد الأعضاء، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، قائلا :

- أعتقد أن 90 بالمائة من الأتراك الذين تقدموا بطلب اللجوء العام الماضي ينتمون إلى حركتنا .

و يعود اسم الحركة إلى اسم زعيمها فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة . و اتهمت السلطات التركية غولن بأنه وراء محاولة الإنقلاب الفاشلة التي حدثت في تركيا سنة 2016.

و تحصل أغلب طالبي اللجوء من أبناء الحركة على موافقة السلطات النرويجية و الإقامة في البلاد بعد أن أصدرت وزارة العدل النرويجية تعميما ينص على حقهم في الحماية .

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