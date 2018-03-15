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Foto: Foto: Heidi Schei Lilleås

تكهنات بارتفاع أسعار العقار لأربع سنوات متواصلة

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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الانخفاض الحالي لن يستمر

مقال : هايدي ليليؤوس

ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

اعتبارا من هذا العام سترتفع أسعار العقارات في النرويج بصفة متواصلة حتى سنة 2021 و ذلك وقفا لمجلة داغنس ناريليف الاقتصادية .

و صرح كبير الاقتصاديين أندرياس بينيدكتو قائلا :

- سوق الإسكان سيشهد مرحلة أفضل الآن .

و يعتقد بينيدكتو أن الانتعاشة ستكون معتدلة بسبب ارتفاع الأسعار أساسا، كثرة المنازل الجديدة في السوق، بطء النمو السكاني و ارتفاع أسعار الفائدة .

كما سيبقى القرض العقاري محدودا بخمسة مرات للدخل . و من المتوقع أن يصبح متوسط أسعار البلاد أعلى ب 8,5 بالمائة سنة 2021.

أما بالنسبة لأوسلو فسترتفع الأسعار بنسبة 11,5 بالمائة خلال هذه الفترة .

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