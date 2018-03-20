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Foto: Scanpix

تقديرات جديدة : أسعار الفائدة سترتفع

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد

مقال : هالفور ريبيغوتو    ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أكدت الخبيرة الاقتصادي ألين رايتان من نورديا وجود تكهنات بارتفاع سعر الفائدة :

- هناك إشارات قوية بأن هذا سيحصل بعد الصيف .

و أشار البنك المركزي النرويجي أنه سيتم رفع سعر الفائدة بعد الصيف و ذلك للمرة الأولى منذ سنة 2011. و يقدر البنك الزيادة بمعدل 1,5 نقطة مائوية على الأقل بحلول عام 2021.

و يعني هذا أنه إذا كان لدى شخص قرض بقيمة 3 مليون كرونة نرويجية، فستزيد نفقات الفائدة بأكثر من 50 ألف كرونة .

- هذه مبالغ كبيرة من المال و سيضطر المقترض إلى دفعها شهريا .

- لقد استفاد العديد من المرونة الاقتصادية مؤخرا . فقد استطاع العديد من الشباب شراء منزل، بينما أصبح العديد من كبار السن قادرين على شراء سكن أكبر . أما الآن فسيتأثر الأمر بالزيادة في أسعار الفائدة .

- هناك جيل كامل لم يشهد سوى انخفاض أسعار الفائدة و ارتفاع أسعار المساكن، إلى أن أصبح هذا هو الطبيعي بالنسبة إليهم .

- يجب على الناس خفض الاستهلاك و السيطرة على الديون و بطاقة الإئتمان، و خاصة خلال عطلة الصيف، و ذلك تأهبا لارتفاع أسعار الفائدة . بهذه الطريقة سيُصبِح من الأسهل السيطرة على الوضع .

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