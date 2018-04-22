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Bjørnar Moxnes Foto: Paul Weaver

حزب الحمر أصبح يستقطب ناخبي حزب العمال

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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إذ غير مؤخرا 35 ألف مؤيد سابق لحزب العمال نية التصويت لتصبح لصالح حزب الحمر

مدونة : غونار ستافروم             ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أما بالنسبة إلى أهم النقاط التي تندرج ضمن برنامج حزب الحمر فهم كالآتي :

- زيادة عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم النرويج ليصبح 20 ألف لاجئ سنويا .

- زيادة أجمالي مستوى الضرائب .

- زيادة ضرائب الشركات إلى 27 بالمائة كحد أدنى .

- تطبيق نفس حقوق الضمان الاجتماعي على النرويجيين و الأجانب من اللاجئين و المهاجرين بغض النظر عن مدة الإقامة .

- إنهاء اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية .

- إغلاق المحلات يوم الأحد .

و ترى أحزاب اليمين أن حزب الحمر يقدم مقترحات عديدة لزيادة الإنفاق العام مقابل الحد من نمو الشركات الخاصة .

و يُبين نجاح حزبي اليسار الاشتراكي و الحمر وجود تحول كبير في قوى السياسية اليسارية .

كما أن نتائج استطلاع الرأي الأخيرة تبين حصول حزب الحمر على 8 مقاعد برلمانية في حال تم إجراء انتخابات الآن مما سيجعل اليسار أكثر يسارا و الوضع أكثر صعوبة لحزب العمال و يوناس ستوري .

و هناك عدة عوامل أصبحت تؤكد أن أحزاب اليسار الاشتراكي، الخضر و الحمر أصبحوا مجتمعين أقوى من حزب العمال في أوسلو .

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