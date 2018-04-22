حزب الحمر أصبح يستقطب ناخبي حزب العمال
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مدونة : غونار ستافروم ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
أما بالنسبة إلى أهم النقاط التي تندرج ضمن برنامج حزب الحمر فهم كالآتي :
- زيادة عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم النرويج ليصبح 20 ألف لاجئ سنويا .
- زيادة أجمالي مستوى الضرائب .
- زيادة ضرائب الشركات إلى 27 بالمائة كحد أدنى .
- تطبيق نفس حقوق الضمان الاجتماعي على النرويجيين و الأجانب من اللاجئين و المهاجرين بغض النظر عن مدة الإقامة .
- إنهاء اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية .
- إغلاق المحلات يوم الأحد .
و ترى أحزاب اليمين أن حزب الحمر يقدم مقترحات عديدة لزيادة الإنفاق العام مقابل الحد من نمو الشركات الخاصة .
و يُبين نجاح حزبي اليسار الاشتراكي و الحمر وجود تحول كبير في قوى السياسية اليسارية .
كما أن نتائج استطلاع الرأي الأخيرة تبين حصول حزب الحمر على 8 مقاعد برلمانية في حال تم إجراء انتخابات الآن مما سيجعل اليسار أكثر يسارا و الوضع أكثر صعوبة لحزب العمال و يوناس ستوري .
و هناك عدة عوامل أصبحت تؤكد أن أحزاب اليسار الاشتراكي، الخضر و الحمر أصبحوا مجتمعين أقوى من حزب العمال في أوسلو .
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