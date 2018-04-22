صيد عدد قياسي من الذئاب هذا الموسم

إذ تم صيد 28 ذئبا, بينما بلغ عدد التراخيص 42 ترخيصا

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و يعتبر هذا العدد عددا قياسيا، إذ لم يتم صيد هذا العدد من الذئاب في موسم واحد سابقا . و يعود السبب إلى تقديم عدد تراخيص أكبر من الحصة المعمول بها عادة .

و كان الصندوق العالمي للحياة البرية قد رفع دعوى قضائية ضد الدولة لأنه يعتقد أن السماح بصيد الذئاب أمر غير دستوري و مخالف للمعاهدات و القوانين الدولية .

Mest sett siste uken