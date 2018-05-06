المتطرف الإسلامي عرفان بهاتي سيقاضي الدولة النرويجية

بسبب ملاحقات الشرطة و القضايا التي اتهم بها سابقا

مقال : فريد إغوبه ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرح المتطرف الإسلامي عرفان بهاتي أنه سيقوم بمقاضاة الدولة النرويجية معللا ذلك باضطهاد الشرطة له .

و كان بهاتي قد تم القبض عليه عدة مرات على مدى الإثنا عشرة سنة الماضية، إذ اتهم بعدة تهم منها العنف و الإرهاب، كما حكم عليه ثلاث مرات من قبل القضاء .

و تم تبرئة بهاتي في قضية الإرهاب و لذلك يعتبر بهاتي أن شرطة دائرة أوسلو قامت باضطهاده حسب قوله .

- لست وراء المال بهذه القضية، الأمر يتعلق بالمبدأ . السلطات المسؤولة عن مقاضاتي اعتمدت على أسباب غير مبررة .

و قامت الشرطة باعتقال بهاتي في ال 16 من مايو العام الماضي عندما كانت تقوم بتحقيق حول الإسلاميين المتطرفين، و ذلك بسبب سلاح كان بحوزته . و لا يزال الأمر قيد التحقيق .

و أكدت شرطة الأمن الوطني حق بهاتي في مقاضاة الدولة إن أراد .

و كان بهاتي قد تلقى تعويضات قيمتها 50 ألف كرونة من الدولة سابقا بعد تبرئته من حادث إطلاق نار سوغنسفن سنة 2004.

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