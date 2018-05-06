الحكم على سوري بالسجن بتهمة تهريب المهاجرين

و ذلك بسبب التزوير و انتهاكه قانون الهجرة

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

حكم على رجل سوري في الثلاثين من عمره في محكمة أوسلو بعامين سجنا لانتهاكه قانون الهجرة . إذ ساعد المتهم المتحصل على الجنسية النرويجية حوالي عشرين شخصا للدخول بطريقة غير شرعية إلى أوروبا و النرويج . و رغم الاتهامات نفى المتهم كونه وسيطا و كسبه للمال من عمليات التهريب، بل أكد أنه قام بالعمليات لأسباب إنسانية .

و أكدت محامية المتهم أن الحكم سيستأنف .

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