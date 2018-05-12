المزيد يتحصلون على منحة العجز في أوسلو
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
تلقى 24940 شخصا منحة التأمين ضد العجز من مكتب التشغيل الناف بحلول شهر مارس 2018. و تعني هذه النسبة أن 5,3 بالمائة من سكان أوسلو يستفيدون من هذه المنحة .
و يعني هذا الرقم زيادة قدرها في عدد المنتفعين بنسبة 2,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العلم الماضي .
أما على الصعيد الوطني، فينتفع 9,7 بالمائة من السكان بمنحة التأمين ضد العجز .
و علقت مديرة مكتب التشغيل الناف لمدينة أوسلو هيغي هيلدروم على الأرقام قائلة :
- انخفضت نسبة العاجزين عن العمل منذ سنة 2009 بشكل حاد، و ظلت ثابتة خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة تقدر بين 5,2 إلى 5,3 بالمائة .
و تشهد جميع مقاطعات أوسلو، باستثناء غرورود، نسبة عجز عن العمل دون المعدل الوطني . و من أكثر الأحياء التي تتحصل على منح العجز فهي غرورود، ستوفنز و ألنا .
أما حي سانت هانسهاوغن فيشهد أدنى نسبة لمنح العجز الممنوحة و تقدر ب 3,1 بالمائة من السكان . و تعتبر أحياء فروغنار، نوردري آكر و أولارن أيضا من الأحياء التي تشهد عددا متدنيا من المتمتعين بمنحة العجز .
و تبلغ نسبة النساء المتحصلات على منحة العجز أكبر من نسبة الرجال .
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