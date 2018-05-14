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Foto: Foto: AP / NTB scanpix

النرويج قاطعت افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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كما لم يتم أرسال أي بريد إلكتروني رسمي بالمناسبة .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

قامت الدولة النرويجية بمقاطعة افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس اليوم الإثنين . إذ لم تقم بإرسال دبلوماسيين للافتتاح، كما أنها لم تقم بإرسال أية رسالة رسمية بالمناسبة .

و كان حفل الافتتاح الذي ترأسه السفير الأمريكي دافيد فيردمان قد شهد قرابة 800 ضيف، إذ لم تؤثر أخبار وقوع عشرات الضحايا الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على مزاجية الحضور .

  الملحق الصحفي للخارجية النرويجية صرح قائلا :- نرى أنه من غيرالطبيعي المشاركة في هكذا احتفال .

كما قامت وزيرة الخارجية النرويجية إينا سورويدي بانتقاد قرار الرئيس الأمريكي بخصوص نقل السفارة إلى القدس عند إعلان الخبر في ديسمبر الماضي .

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