النرويج قاطعت افتتاح السفارة الأمريكية في القدس
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كما لم يتم أرسال أي بريد إلكتروني رسمي بالمناسبة .
مقال : وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
قامت الدولة النرويجية بمقاطعة افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس اليوم الإثنين . إذ لم تقم بإرسال دبلوماسيين للافتتاح، كما أنها لم تقم بإرسال أية رسالة رسمية بالمناسبة .
و كان حفل الافتتاح الذي ترأسه السفير الأمريكي دافيد فيردمان قد شهد قرابة 800 ضيف، إذ لم تؤثر أخبار وقوع عشرات الضحايا الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على مزاجية الحضور .
الملحق الصحفي للخارجية النرويجية صرح قائلا :- نرى أنه من غيرالطبيعي المشاركة في هكذا احتفال .
كما قامت وزيرة الخارجية النرويجية إينا سورويدي بانتقاد قرار الرئيس الأمريكي بخصوص نقل السفارة إلى القدس عند إعلان الخبر في ديسمبر الماضي .
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