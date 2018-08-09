مطالب بحظر الهاتف المحمول في المدارس النرويجية

و ذلك بعد تطبيق المدارس الفرنسية لهذا الإجراء

مقال: لارس ثورفالدسن ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

رحبت أكاديمية الشباب النرويجية UNAK بالفكرة الفرنسية الجديدة و نادت بتطبيقها في المدارس النرويجية.

إذ صرح أرشاد جميل رئيس أكاديمية الشباب قائلا:

-قد لا تتمتع الفكرة بشعبية الآن، لكننا نعتقد أن هذا سيحرر الشباب . دعونا نجرب هذا لفترة من الزمن، فليس لدينا من نخسره.

و تقدم أكاديمية الشباب المساعدة في الواجبات المنزلية و حصص تعليم إضافية للذين يحتاجونها.

و يعتقد جميل أن هذا الإجراء سيساعد الأطفال على التركيز.

-الآباء إيجابيون جدا.

-سيكون من الأسهل احترام القواعد إذ جاء القرار من الأعلى. هكذا يمكن للمدرسة تنفيذه دون احتجاجات كبيرة. طبعا على المدارس أيضا أخذ الإستثناءات الخاصة بعين الاعتبار، مثل الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة.

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