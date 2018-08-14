الأولياء سينفقون مليار كرونة على العودة المدرسية

يتعرض الأولياء لضغوط كبيرة في هذه الفترة من السنة

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



ينفق الأولياء في النرويج معدل 1340 كرونة على الطفل الواحد في فترة العودة المدرسية.

و ينفق الأباء في هذه الفترة على اللوازم المدرسية، الحلاقة، الملابس و الأحذية.

لكن 40 بالمائة من الأولياء ينفقون أكثر من هذا المعدل الوطني ليصل حتى 2500 كرونة للطفل الواحد.

و علقت خبيرة اقتصاد الاستهلاك من بنك دي ان بي سيليي ساندمال على الأمر قائلة:

-هذه الأرقام مرتفعة. كما أننا نشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة ب2016.

كما أكدت استطلاعات أن ستة من أصل عشرة أولياء و خاصة أولياء أطفال المرحلة الإبتدائية أنهم يشعرون بالضغط لشراء أشياء باهضة لا يستطيعون تحمل نفقاتها.

و تعلق ماري ريست الأستاذة و الباحثة في سيفو أن ضغط الشراء يعتمد على المكان الذي تعيش فيه العائلة.

-مثلا اكتسب الآيفون الآن شعبية كبيرة بين أطفال الابتدائي. و أصبح أطفال كثيرون رغم صغر سنهم يتحصلون عليه.

-وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر و هذا من خلال الإعلانات المختلفة، و ذلك بصفة أكبر من الوسائل الإعلام التقليدية

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