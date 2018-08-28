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عابد رجاء: مقاطعة الصحافيين تعارض المبادئ النرويجية

(Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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كانت هذا تصريح النائب رجاء مشيرا إلى السياسيين في حزب التقدم

مقال: مارتن سولبرغ ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
انتقد النائب البرلماني عن حزب اليسار عابد رجاء تصرفات بعض أعضاء حزب التقدم الذين قاموا بمقاطعة الصحافيين معتبرا ذلك ضد المبادئ النرويجية لحرية التعبير.
و جاء هذا التصريح بعد أن قام وزير العدل السابق ويلي أموندسين من حزب التقدم على صفحته الفايسبوكية بالإعلان عن عدم رغبته بالتعامل مع الصحافة منتقدا جريدة نرويجية في ترومسو و متهما إياها بالتعاطف الساذج مع المهاجرين.
كما قام كريستيان غييدي بدوره، و هو أيضا من حزب التقدم بمقاطعة جريدة أفتينبوستن بعد أن انتقد أحد صحافييها مقترح منع الحجاب في المدارس.
كما قام سنة 2013 ممثل حزب التقدم أنديرس أنودسين بنشر صورته على الفايسبوك و هو يحرق جريدة محلية لتونسبيرغ.
-هذه المقاطعة تعارض النموذج الاجتماعي النرويجي و البنية الاجتماعية للبلاد، يؤكد رجاء.

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