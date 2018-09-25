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الحكومة ستفعل زيادة كبيرة في رسوم السيارات

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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كشفت وزيرة المالية الخطة الجديدة لسنة 2020 و التي ستعتمد على ضرائب انبعاث ثاني أكسيد الكربون

مقال: ستيغ سولبرغ       ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
كشفت وزيرة المالية سيف يانسن عن خطة حكومية للرفع من الرسوم الضريبية للسيارات و التي ستعتمد على قواعد جديدة. و ستقوم القواعد الهيكلية الجديدة بالاعتماد على كمية الانبعاث (لثاني أكسيد الكربون) لتحديد الضريبة الجديدة للسيارات. و يعني هذا القرار أن السيارات العائلية الشعبية ستشهد ارتفاعا في الرسوم سيكون بين 80 ألف و 123 ألف كرونة.
و أدى المقترح إلى ردود فعل عديدة بين مؤيد و معارض.

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