ضحايا حوادث الغرق أكثر من حوادث المرور

مقال:وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي أكدت السلطات المسؤولة عن الإنقاذ ارتفاع عدد ضحايا الغرق إلى 77 ضحية هذا العام مقابل 63 ضحية بسبب حوادث السير. و هذه المرة الأولى التي تفوت فيها وفيات الغرق عدد وفيات حوادث السير. و تم الطلب من السلطات تخصيص ميزانية خاصة لحملة وطنية للوقاية من الغرق العام المقبل. و صرحت ريكي ليند الأمين العام لمؤسسة الحماية المدنية و الإنقاذ قائلة: -الوقاية من الغرق لا يقل أهمية من السلامة على الطرقات. و لهذا السبب نطالب الحكومة و البرلمان بإعطاء نفس الأولوية للمناطق التي تحتاج لحملات وقاية. إحصائيات الغرق سيئة جدا هذا الصيف، و قد حان الوقت للقيام بحملة وطنية كبرى للوقاية من هذه الحوادث.
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