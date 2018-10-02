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ضحايا حوادث الغرق أكثر من حوادث المرور

Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet kan se tilbake på en dyster sommer når hun legger fram drukningsstatistikken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet kan se tilbake på en dyster sommer når hun legger fram drukningsstatistikken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix (NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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لحد الآن لقى 77 شخصا حتفه في حادث غرق هذا العام

مقال:وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أكدت السلطات المسؤولة عن الإنقاذ ارتفاع عدد ضحايا الغرق إلى 77 ضحية هذا العام مقابل 63 ضحية بسبب حوادث السير.
و هذه المرة الأولى التي تفوت فيها وفيات الغرق عدد وفيات حوادث السير.
و تم الطلب من السلطات تخصيص ميزانية خاصة لحملة وطنية للوقاية من الغرق العام المقبل.
و صرحت ريكي ليند الأمين العام لمؤسسة الحماية المدنية و الإنقاذ قائلة:
-الوقاية من الغرق لا يقل أهمية من السلامة على الطرقات. و لهذا السبب نطالب الحكومة و البرلمان بإعطاء نفس الأولوية للمناطق التي تحتاج لحملات وقاية. إحصائيات الغرق سيئة جدا هذا الصيف، و قد حان الوقت للقيام بحملة وطنية كبرى للوقاية من هذه الحوادث.

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