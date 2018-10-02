ضحايا حوادث الغرق أكثر من حوادث المرور

لحد الآن لقى 77 شخصا حتفه في حادث غرق هذا العام

مقال:وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أكدت السلطات المسؤولة عن الإنقاذ ارتفاع عدد ضحايا الغرق إلى 77 ضحية هذا العام مقابل 63 ضحية بسبب حوادث السير.

و هذه المرة الأولى التي تفوت فيها وفيات الغرق عدد وفيات حوادث السير.

و تم الطلب من السلطات تخصيص ميزانية خاصة لحملة وطنية للوقاية من الغرق العام المقبل.

و صرحت ريكي ليند الأمين العام لمؤسسة الحماية المدنية و الإنقاذ قائلة:

-الوقاية من الغرق لا يقل أهمية من السلامة على الطرقات. و لهذا السبب نطالب الحكومة و البرلمان بإعطاء نفس الأولوية للمناطق التي تحتاج لحملات وقاية. إحصائيات الغرق سيئة جدا هذا الصيف، و قد حان الوقت للقيام بحملة وطنية كبرى للوقاية من هذه الحوادث.

Mest sett siste uken