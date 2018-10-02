أرقام جديدة عن العنف في العائلات المهاجرة

كان عدد الضحايا من الأطفال في قضايا عنف 134 طفلا سنة 2018, و كان 47% من الحالات من عائلات مهاجرة.

مقال: ستيغ سولبرغ

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أظهر مسح جديد لقناة أن أر كو النرويجية أن 47% من قضايا العنف ضد الأطفال(63 طفلا) مرتبطة بعائلات مهاجرة. و عبر حزبا العمال و التقدم عن قلقهما من النتائج.

و أعرب يون هيلغهايم من حزب التقدم عن قلقه قائلا:

-هذا مثير للقلق، لكن ليس مستغربا للأسف.

و أكدت أيضا النائبة سيلفي هيامدال من لجنة الأسرة و الثقافة (حزب التقدم) أيضا على أهمية حماية الأطفال:

-إن الفرار من بلدان أخرى ليس عذرا للعنف ضد الأطفال. يجب على منظمة حماية الطفل العمل على تفادي حصول العنف بشكل وقائي. يجب أيضا التوعية بالقوانين النرويجية المتعلقة بالأسرة، ثم التدخل إذا حصل العنف رغم هذا الإعلام.

اما حزب العمال فاقترح تقديم توصيات في مراكز الصحة للوالدين عن أخطار العنف على المدى البعيد على الأطفال.

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