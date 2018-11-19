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ليام فوكس يريد التجارة الحرة مع النرويج

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.) i møte med Storbritannias handelsminister Liam Fox i London mandag. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.) i møte med Storbritannias handelsminister Liam Fox i London mandag. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix (NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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قام وزير التجارة البريطاني بمقابلة مع وزير الصناعة و التجارة النرويجي توربيورن إزاكسن


مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سميةالهذيلي
قام وزير التجارة البريطاني ليام فوكس بعد لقاءه بنظيره النرويجي في لندن بالتعبير عن رغبة بلاده في التفاوض على إتفاقية تجارة حرة بين البلدين بعد دخول بريكسيت حيّز النفاذ.
و قام الوزيران بمناقشة الوضع التجاري بين البلدين و التدابير التي سيقوم البلدان باتخاذها بعد بريكسيت، أي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
و قد تكون اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين البلدين نافذة المفعول في 1 يناير 2021.

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