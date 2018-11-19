ليام فوكس يريد التجارة الحرة مع النرويج

قام وزير التجارة البريطاني بمقابلة مع وزير الصناعة و التجارة النرويجي توربيورن إزاكسن
مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سميةالهذيلي قام وزير التجارة البريطاني ليام فوكس بعد لقاءه بنظيره النرويجي في لندن بالتعبير عن رغبة بلاده في التفاوض على إتفاقية تجارة حرة بين البلدين بعد دخول بريكسيت حيّز النفاذ. و قام الوزيران بمناقشة الوضع التجاري بين البلدين و التدابير التي سيقوم البلدان باتخاذها بعد بريكسيت، أي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. و قد تكون اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين البلدين نافذة المفعول في 1 يناير 2021.
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