ليام فوكس يريد التجارة الحرة مع النرويج

قام وزير التجارة البريطاني بمقابلة مع وزير الصناعة و التجارة النرويجي توربيورن إزاكسن



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سميةالهذيلي

قام وزير التجارة البريطاني ليام فوكس بعد لقاءه بنظيره النرويجي في لندن بالتعبير عن رغبة بلاده في التفاوض على إتفاقية تجارة حرة بين البلدين بعد دخول بريكسيت حيّز النفاذ.

و قام الوزيران بمناقشة الوضع التجاري بين البلدين و التدابير التي سيقوم البلدان باتخاذها بعد بريكسيت، أي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

و قد تكون اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين البلدين نافذة المفعول في 1 يناير 2021.

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