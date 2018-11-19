الحزب المسيحي يريد تعديل تدابير التجارة الحرة

و ذلك بعدم تحديد سقف قيمة الإعفاءات الجمركية للسلع المستوردة



مقال:ماغنوس بلايكر

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



صرح الحزب المسيحي أنه يريد أن يعدل قيمة الإعفاءات الضريبية بالنسبة للتجارة الحرة في المطارات لتصبح دون سقف معين. و صرح الحزب أنه سيقوم بمناقشة الموضوع مع الحكومة في مناقشات الميزانية البديلة. لكن العديد من المسؤولين في المطارات صرحوا أن هذه التدابير ستؤدي إلى رحلات جوية أكثر تكلفة و خسائر كبيرة في إيرادات شركة أفينور.

إذ أكدت أفينور في تقريرها السنوي:

-يمكن للتغيرات في شروط خطة الإعفاءات الضريبية أن يكون لها تأثير كبير على أرباح المجموعة و قيمتها المالية.

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