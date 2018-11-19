عدد المقيمين في مراكز اللجوء في انخفاض

انخفض عددهم ب1100 شخص مقارنة بأول السنة.



مقال: وكالة الأنباءالنرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



في نهاية شهر أكتوبر، بلغ عدد المقيمين في مراكز اللجوء النرويجية 3930 شخصا من 42 دولة مختلفة. و يعني هذا العدد أن عدد المقيمين بالمراكز قد انخفض بفارق 1100 شخص.

و الجديد هذه السنة هو أن أغلب اللاجئين في المراكز قادمون من تركيا و عددهم 671 شخص و ذلك وفقا لمديرية الهجرة. ثم يأتي في المركز الثاني الأريترييون و عددهم 594 شخص. و يليهم 406 أثيوبي، 398 سوري و 385 أفغاني. 30 بالمائة من السكان عمرهم أقل من 18 سنة.

و مقارنة بالعام الماضي، انخفض عدد اللاجئين القادمين إلى النرويج ب500 شخص.

Mest sett siste uken