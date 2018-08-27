Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

الكرونة السويدية في أدنى مستوى من 15-20 سنة

(Sigurdsøn, Bjørn (SCANPIX))

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

قد تصبح قريبا الكرونة النرويجية 0.80 كرونة مقابل الكرونة السويدية

مقال: وكالة الأنباء النرويجية     ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بعد أن وصل سعر الكرونة السويدية مقابل النروجية إلى ذروته سنة 2015/2016 ب1.05 انخفض معدل قيمة النوك مقابل السيك السويدي إلى حوالي 0.91.
و يتوقع الخبراء تواصل انخفاض سعر صرف الكرونة السويدية ليصل إلى 0.80 في غضون عام أو عامين.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere