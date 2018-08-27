الكرونة السويدية في أدنى مستوى من 15-20 سنة
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قد تصبح قريبا الكرونة النرويجية 0.80 كرونة مقابل الكرونة السويدية
مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بعد أن وصل سعر الكرونة السويدية مقابل النروجية إلى ذروته سنة 2015/2016 ب1.05 انخفض معدل قيمة النوك مقابل السيك السويدي إلى حوالي 0.91.
و يتوقع الخبراء تواصل انخفاض سعر صرف الكرونة السويدية ليصل إلى 0.80 في غضون عام أو عامين.
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