الكرونة السويدية في أدنى مستوى من 15-20 سنة

قد تصبح قريبا الكرونة النرويجية 0.80 كرونة مقابل الكرونة السويدية

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

بعد أن وصل سعر الكرونة السويدية مقابل النروجية إلى ذروته سنة 2015/2016 ب1.05 انخفض معدل قيمة النوك مقابل السيك السويدي إلى حوالي 0.91.

و يتوقع الخبراء تواصل انخفاض سعر صرف الكرونة السويدية ليصل إلى 0.80 في غضون عام أو عامين.

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