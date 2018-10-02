طالب اللجوء الغير مبرر يكلف النرويج 325.000 كرونة

يكلف طالبو اللجوء الذين يقومون بالمطلب رغم عدم توفر أسباب لجوء حقيقية الكثير على النرويج

مقال: ستيغ مارتن

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



يتكلف كل لاجئ يقوم بالمطلب دون وجود أسباب لجوء حقيقية على النرويج 325000 كرونة. و هذا هو المبلغ الذي يتم صرفه من وقت وصول اللاجئ إلى لحظة ترحيله.

إذ تتكلف مصاريف التسجيل في وحدة الهجرة بالإضافة إلى معالجة المطلب 31 ألف كرونة، بينما تتكلف مصاريف الطعن في الرفض 20 ألف كرونة.

اما نفقات الاستقبال فتتكلف 140 ألف كرونة.

و أكد نائب رئيس اللجنة البلدية في البرلمان شوناس شوس أنه من المؤسف تبذير كل هذا المال على أشخاص يقومون بطلب لجوء رغم عدم توفر شروط و معايير اللجوء فيهم.

و تتصدر نيجيريا قائمة اللاجئين الذين لا تستند مطالب لجوئهم على أسباب تستوجب اللجوء.

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