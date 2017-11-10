البطالة في صفوف المهاجرين في انخفاض

رغم أن نسب البطالة تبلغ ثلاثة أضعاف في صفوف المهاجرين مقارنة بالنرويجيين، أكدت التقارير الجديدة وجود ظواهر إيجابية.

تثبت الأرقام الجديدة التي أعلن عنها مكتب الإحصاء المركزي النرويجي أن 6,4 بالمائة من المهاجرين عاطلون تماما عن العمل، بينما تبلغ النسبة عند بقية السكان 1,9 بالمائة.

لكن التقرير كشف أيضا أن نسب البطالة عند المهاجرين باختلاف أصولهم، باستثناء البلدان الإسكندينافية، آخذة في الإنخفاض.

و تبقى نسب البطالة الأعلى بين المهاجرين القادمين من آسيا و أفريقيا، رغم أن هذه المجموعة ستكون هي التي ستساهم في تحقيق أكبر نمو سكاني في المستقبل. ووفقا للإحصائيات، فإن المهاجرين الأفارقة و الآسيويين سوف يشكلون 29 بالمائة من سكان النرويج سنة 2100.

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