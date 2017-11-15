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Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

ازدياد نسب الجريمة في شرق أوسلو

Soumaya Nadia Hedhili
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فقد ارتفعت في حي غرونلاند بأوسلو بنسبة 34,7 بالمائة .

يظهر تقرير شرطة أوسلو أن عدد الجرائم الجنائية بالنسبة للشباب الذين لم يبلغوا سن ال 18 بعد قد ارتفع بنسبة 32,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . كما ارتفع عدد الجرائم بحي غرونلاند بنسبة 34,7 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من 2016.

و أعرب أحد العاملين في مجال الطفولة و الشباب عن قلقه الشديد حول ظروف معيشة بعض الشباب في حي تويين بسبب توفر المخدرات لهم . إذ يؤكد محمد فارس أنه رأى أطفالا في سن ال 12 و الثالثة عشر يبيعون المخدرات .

و قد تم إنفاق 141 مليون كرونة من قبل البلدية و الحكومة على حي تويين إبتداءًا من سنة 2013 من أجل تحسين ظروف الحي . و رغم ذلك تؤكد الإحصائيات وجود تحديات كبيرة قادمة . لكن أحد خبراء مكتب الإحصاء يون إيبلاند يؤكد أن المال المخصص بتويين لم يتم استثماره بطريقة الصحيحة :

- تم صرف المال اعتمادا على توجه خاطئ . فهو لم يحسن وضع تويين اقتصاديا .

و تعتبر تويين من أفقر المناطق في النرويج، كما أن عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر النرويجي فيها قد ازداد من 60 بالمائة سنة 2010 إلى 63,7 مؤخرا .

و تؤكد الباحثة إنغز براتبانك على أهمية علاج هذه الظواهر :

- من المهم معالجة مشكل إدمان المخدرات و الإضطرابات العقلية في الفضاءات الخارجية في غرونلاند .

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