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Foto: JD/Scanpix

وزير خارجية سابق ينتقد ليستهاوغ بشدة

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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انتقد وزير الخارجية السابق كاي أيدي وزيرة الهجرة و الاندماج سيلفي ليستهاوغ

مقال : وكالة الأنباء النرويجية            ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرح وزير الخارجية السابق كاي أيدي من حزب اليمين أن الوزيرة سيلفي ليستهاوغ تمثل الشعبوية النرويجية بامتياز و ذلك استنادا إلى خطابها السياسي .

- أنا لا استند فقط على سياسة الهجرة و اللاجئين الأفغان . فهناك حملة كبيرة على القيم و المبادىء الجوهرية الموجودة في ديمقراطيتنا الغربية كحرية التعبير و سلطة القانون . فالشعبوية أصبحت تهدد هذه القيم .

- كان هناك توافق كبير في البرلمان حول أهمية خلق سياسة هجرة صارمة، نزيهة و إنسانية . لكن تصريح إيرنا سولبرغ بأن سياسة الهجرة النرويجية عليها أن تكون الأكثر صرامة في أوروبا قبل الانتخابات بأسابيع قليلة يعبر عن منحنى جديد في السياسة النرويجية .

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