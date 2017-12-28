وزير خارجية سابق ينتقد ليستهاوغ بشدة

انتقد وزير الخارجية السابق كاي أيدي وزيرة الهجرة و الاندماج سيلفي ليستهاوغ

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرح وزير الخارجية السابق كاي أيدي من حزب اليمين أن الوزيرة سيلفي ليستهاوغ تمثل الشعبوية النرويجية بامتياز و ذلك استنادا إلى خطابها السياسي .

- أنا لا استند فقط على سياسة الهجرة و اللاجئين الأفغان . فهناك حملة كبيرة على القيم و المبادىء الجوهرية الموجودة في ديمقراطيتنا الغربية كحرية التعبير و سلطة القانون . فالشعبوية أصبحت تهدد هذه القيم .

- كان هناك توافق كبير في البرلمان حول أهمية خلق سياسة هجرة صارمة، نزيهة و إنسانية . لكن تصريح إيرنا سولبرغ بأن سياسة الهجرة النرويجية عليها أن تكون الأكثر صرامة في أوروبا قبل الانتخابات بأسابيع قليلة يعبر عن منحنى جديد في السياسة النرويجية .

Mest sett siste uken