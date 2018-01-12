لقاء إيجابي بين سولبرغ و ترامب
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مقال : روي كفاتنينغين ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و قام ترامب بعد المؤتمر الصحفي المشترك بنشر رسالة على حساب التويتر الخاص به :
- إن العلاقة الاقتصادية بين بلدينا قوية و متينة .
و أشارت سولبرغ في لقائها بترامب إلى التداول المربح للولايات المتحدة التي تستفيد من الاتفاقيات التجارية مع النرويج .
و أكدت سولبرغ أن الأرباح التجارية للولايات المتحدة كانت من أولويات ترامب :- كان ذلك جزءا هاما من جدول أعماله .
- تتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري لأنها تتمتع بالاكتفاء الذاتي في منتجات النفط و الغاز . فهي لم تعد تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من النفط أو الغاز من النرويج كما كانت تفعل سابقا .
أما ترامب فانبهر بالاكتفاء الذاتي في الكهرباء التي تتمتع بها النرويج و ذلك بفضل الطاقة الكهرومائية .
و قام الطرفان أيضا بالتطرق إلى مواضيع أخرى كروسيا، فلاديمير بوتين، كوريا الشمالية ،المناخ، الدفاع و الأمن .
و قام ترامب بشكر الشعب النرويجي أثناء المؤتمر الصحفي :
- أود أن أشكر الشعب النرويجي على تفانيه في التجارة العادلة و المتبادلة بين البلدين .
و عادت سولبرغ إلى النرويج بعد لقائها بترامب بينما بقيت وزيرة الخارجية إينا إيريكسن سورايدي في الولايات المتحدة لإكمال عدة اجتماعات رئيسية .
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