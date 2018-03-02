اختلافات في النتائج الدراسية بين الأقليات

الفيتناميون و التيلنديون في الطليعة

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

وفقا لتقرير جديد حول العلامات الدراسية عند الأقليات في المدارس الثانوية، بينت النتائج وجود تباين كبير بين التلاميذ .

أحرز الفيتناميون و التيلنديون المركز الأول بمعدل درجات 4.05 ، بينما يبلغ معدل درجات النرويجيين 4.

يأتي بعد ذلك الألمان بمعدل درجات 3.99 , البوسنة 3.94, دول الشمال الأوروبي 3.93. و بالنسبة للدرجات الدنيا فكانت من نصيب الصومال بمعدل 3.36 ، أفغانستان 3.36 و أريتريا 3.36.

و يريد الباحثون فهم أسباب هذا التباين بين الأقليات

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