اختلافات في النتائج الدراسية بين الأقليات
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الفيتناميون و التيلنديون في الطليعة
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
وفقا لتقرير جديد حول العلامات الدراسية عند الأقليات في المدارس الثانوية، بينت النتائج وجود تباين كبير بين التلاميذ .
أحرز الفيتناميون و التيلنديون المركز الأول بمعدل درجات 4.05 ، بينما يبلغ معدل درجات النرويجيين 4.
يأتي بعد ذلك الألمان بمعدل درجات 3.99 , البوسنة 3.94, دول الشمال الأوروبي 3.93. و بالنسبة للدرجات الدنيا فكانت من نصيب الصومال بمعدل 3.36 ، أفغانستان 3.36 و أريتريا 3.36.
و يريد الباحثون فهم أسباب هذا التباين بين الأقليات
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