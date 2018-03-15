انتخاب رئيس جديد للبرلمان يوم الخميس

حزب اليمين لم يقرر بعد من سينتخب

مقال : يورغين بيرغي ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

بعد أن صرح الحزب المسيحي أنه سحب الثقة من أوليميك توماسين بسبب فضيحة الأشغال في البرلمان ، قام هذا الأخير بالإستقالة من منصبه كرئيس للبرلمان النرويجي .

و سيتم يوم الخميس انتخاب رئيس جديد لتولي المنصب . و من المرشحين رئيسة لجنة الأسرة و الثقافة توني ويلهلمسن تروين، تروند هيلّيلاند من حزب اليمين، سفين توماسين نائب رئيس لجنة الرقابة و الدستور و إنغريد شو التي تعتبر مرشحة قوية للمنصب وخاصة بعد توليها منصب وزيرة شؤون اجتماعية سابقا .

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