الربيع لن يبدأ قبل منتصف أبريل
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أخبار سيئة للذين ينتظرون قدوم أيام أكثر دفئا
مقال : أليكسندر هومينبيرغ - جريدة روميريكس بلاد ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و أكد رافاييل إسكوبار لوفدال، الخبير الحكومي للأرصاد الجوية أن الرياح الشرقية و الضغط العالي يجعلان الحرارة تنخفض .
- نحتاج إلى ضغط منخفض قوي حتى ينتقل الدفء من القارة إلى بحر الشمال . هذا يعني هطول الأمطار .
لكن ليست هناك علامات أن هذا سيحدث، إذ يشير الخبراء أن الطقس الشتوي سيتسمر لمدة أسبوعين على الأقل .
- التغيرات في تيار الرياح جعلت الطقس مختلفا عن العادة .
- ليست هناك علامات لقدوم الضغط المنخفض هذا الأسبوع .
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