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Foto: Tom Gustavsen (Romerikes Blad)

الربيع لن يبدأ قبل منتصف أبريل

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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أخبار سيئة للذين ينتظرون قدوم أيام أكثر دفئا

مقال : أليكسندر هومينبيرغ - جريدة روميريكس بلاد        ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و أكد رافاييل إسكوبار لوفدال، الخبير الحكومي للأرصاد الجوية أن الرياح الشرقية و الضغط العالي يجعلان الحرارة تنخفض .

- نحتاج إلى ضغط منخفض قوي حتى ينتقل الدفء من القارة إلى بحر الشمال . هذا يعني هطول الأمطار .

لكن ليست هناك علامات أن هذا سيحدث، إذ يشير الخبراء أن الطقس الشتوي سيتسمر لمدة أسبوعين على الأقل .

- التغيرات في تيار الرياح جعلت الطقس مختلفا عن العادة .

- ليست هناك علامات لقدوم الضغط المنخفض هذا الأسبوع .

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