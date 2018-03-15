الربيع لن يبدأ قبل منتصف أبريل

أخبار سيئة للذين ينتظرون قدوم أيام أكثر دفئا

مقال : أليكسندر هومينبيرغ - جريدة روميريكس بلاد ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و أكد رافاييل إسكوبار لوفدال، الخبير الحكومي للأرصاد الجوية أن الرياح الشرقية و الضغط العالي يجعلان الحرارة تنخفض .

- نحتاج إلى ضغط منخفض قوي حتى ينتقل الدفء من القارة إلى بحر الشمال . هذا يعني هطول الأمطار .

لكن ليست هناك علامات أن هذا سيحدث، إذ يشير الخبراء أن الطقس الشتوي سيتسمر لمدة أسبوعين على الأقل .

- التغيرات في تيار الرياح جعلت الطقس مختلفا عن العادة .

- ليست هناك علامات لقدوم الضغط المنخفض هذا الأسبوع .

Mest sett siste uken