المجلس الإسلامي ينسحب من مجلس التعاون
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مقال : وكالة الأنباءالنرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
أعلن المجلس الإسلامي النرويجي سحب عضويته من مجلس تعاون الجمعيات الدينية .
لكن الشعور بعدم الثقة شعور متبادل، إذ أعلن مجلس التعاون الصيف الماضي أنه قد ينهي تعاونه مع المجلس الإسلامي بسبب ضعف التواصل و انعدام الثقة لفترة طويلة . و كانت مشكلة الثقة قد دامت سنوات و خاصة بعد تولي مهتاب أفسار منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي سنة 2011.
و يتمثل الهدف الرئيسي لمجلس التعاون في " تعزيز الاحترام المتبادل و التفاهم بين الطوائف الدينية و العمل من أجل المساواة في المعاملة بين الطوائف الدينية و المعتقد في النرويج ".
و صرحت الأمينة العامة لمجلس التعاون إنغريد جريس أن القرار لم يكن مفاجأة و لكنها تؤكد وجود جمعيات إسلامية أخرى ناشطة في مجلس التعاون .
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