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(NTB scanpix)

المجلس الإسلامي ينسحب من مجلس التعاون

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و ذلك لأن المجلس الإسلامي لم يعد لديه ثقة في مجلس التعاون

مقال : وكالة الأنباءالنرويجية      ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أعلن المجلس الإسلامي النرويجي سحب عضويته من مجلس تعاون الجمعيات الدينية .

لكن الشعور بعدم الثقة شعور متبادل، إذ أعلن مجلس التعاون الصيف الماضي أنه قد ينهي تعاونه مع المجلس الإسلامي بسبب ضعف التواصل و انعدام الثقة لفترة طويلة . و كانت مشكلة الثقة قد دامت سنوات و خاصة بعد تولي مهتاب أفسار منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي سنة 2011.

و يتمثل الهدف الرئيسي لمجلس التعاون في " تعزيز الاحترام المتبادل و التفاهم بين الطوائف الدينية و العمل من أجل المساواة في المعاملة بين الطوائف الدينية و المعتقد في النرويج ".

و صرحت الأمينة العامة لمجلس التعاون إنغريد جريس أن القرار لم يكن مفاجأة و لكنها تؤكد وجود جمعيات إسلامية أخرى ناشطة في مجلس التعاون .

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