بيع العقارات أصبح يستغرق وقتا أطول

بدأت هذه الظاهرة منذ ستة أشهر

مقال : ماغنوس بلايكر ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

لاحظ مراقبون أن عملية بيع العقار أصبحت تستغرق وقتا أطول من المعدل العادي، و هي ظاهرة بدأت تبرز منذ ستة أشهر .

كان معدل الفترة اللازمة لبيع عقار في النرويج قد استغرق 49 يوما في شهر مارس الماضي , أي أكثر ب 11 يوما من المتوسط .

و علقت هيدي أولفناس الرئيسة التنفيذية لشركة إيي أيندومسميغلينغ قائلة :

- أداء السوق الآن أفضل بكثير مقارنة بالنصف الأخير من عام 2017, لكن جولات المزاد تستغرق وقتا أكثر .

السوق انتقائية و حساسة للأسعار . السوق إيجابية لكن هناك تباين أكبر بين عدد الأشخاص الذين يزورون العقار و بين الذين يقومون بتقديم عرض للشراء .

و تباع العقارات الآن بحوالي معدل 140 ألف كرونة أكثر من السعر المطلوب .

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