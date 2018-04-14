بيع العقارات أصبح يستغرق وقتا أطول
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مقال : ماغنوس بلايكر ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
لاحظ مراقبون أن عملية بيع العقار أصبحت تستغرق وقتا أطول من المعدل العادي، و هي ظاهرة بدأت تبرز منذ ستة أشهر .
كان معدل الفترة اللازمة لبيع عقار في النرويج قد استغرق 49 يوما في شهر مارس الماضي , أي أكثر ب 11 يوما من المتوسط .
و علقت هيدي أولفناس الرئيسة التنفيذية لشركة إيي أيندومسميغلينغ قائلة :
- أداء السوق الآن أفضل بكثير مقارنة بالنصف الأخير من عام 2017, لكن جولات المزاد تستغرق وقتا أكثر .
السوق انتقائية و حساسة للأسعار . السوق إيجابية لكن هناك تباين أكبر بين عدد الأشخاص الذين يزورون العقار و بين الذين يقومون بتقديم عرض للشراء .
و تباع العقارات الآن بحوالي معدل 140 ألف كرونة أكثر من السعر المطلوب .
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