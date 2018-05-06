نقص كبير في العمالة في النرويج

و ارتفع هذا العجز بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

يظهر تقرير جديد لمكتب التشغيل الناف أن الشركات النرويجية تفتقر إلى 44.400 عامل . و تعتبر مهنة التمريض أكثر مهنة تواجه عجزا كبيرا للعمالة، إذ يحتاج القطاع إلى 4500 ممرضة جديدة .

و تؤكد إيلي بي ، رئيسة نقابة الممرضين أن هذا النقص أمر خطير :

- هذا أمر خطير بالنسبة للمرضى، و يجب على الحكومة إيجاد الحلول سريعا .

أما القطاعات الأخرى التي تواجه حاجة ماسة للعمالة فهي النجارة و مجال تكنولوجيا المعلومات .

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