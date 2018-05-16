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  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

إضراب الفريق الصحفي للقناة الوطنية النرويجية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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بدأ إضراب أعضاء نقابة الصحفيين العاملين في NRK إبتداءا من ظهر يوم الإثنين .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و تم الإعلام عن الإضراب على القناة الوطنية كالتالي :

- هنا أخبار الساعة الواحدة ظهرا . لقد بدأ 1700 صحفي و عضو في نقابة الصحفيين ل NRK إضرابهم اليوم و ذلك بسبب خروقات أرباب العمل في NRK.

و أكد الصحفيون تواصل هذا الإعلان دون إذاعة البرامج العادية إلى أن يتم " سماعهم ".

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