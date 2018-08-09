ربان سفينة غزة يعودون إلى النرويج

بعد أن تم سجن الناشط النرويجي هيرمان ريكستين في السجون الإسرائيلية لمدة ثلاثة أيام.

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



قامت السلطات الإسرائيلية بسجن الناشط النرويجي هيرمان ريكستين لمدة ثلاثة أيام بعد أن قام برسو السفينة النرويجية كورستاين في غزة.

لكنه الآن قد عاد إلى النرويج بعد إطلاق سراحه.

-أنا سعيد بعودتي إلى النرويج، لكنني قلق بخصوص باقي الطاقم الذي لا يزالون في السجون الإسرائيلية . أنا قلق على حالتهم الصحية و وضعهم القانوني.

كانت السفينة المتكونة من طاقم 22 شخصا قد تم إيقافها على يد جنود البحرية الإسرائيلية بينما كانت بصدد إيصال مواد طبية و أدوية إلى غزة. تم سجن 5 أشخاص نرويجيين كانوا ضمن الطاقم، ثم إطلاق سراحهم.

و أكد الربان أن السفينة كانت في المياه الدولية عندها تم إيقافها.

-لقد انتهكت إسرائيل جميع القواعد الدولية.

و قامت وزارة الشؤون الخارجية النرويجية بطلب تفسير رسمي لهذه الحادثة من إسرائيل.

أما السفارة الإسرائيلية في النرويج فأشارت أن نشاط هذا السفينة هي استفزاز سياسي.

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